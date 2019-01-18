شارابوفا تجرد فوزنياكي من لقب بطولة أستراليا المفتوحة

أمتعت ماريا شارابوفا عشاق التنس في ملعب رود ليفر بأسلوبها الهجومي لتطيح بكارولين فوزنياكي حاملة اللقب من الدور الثالث في أستراليا المفتوحة بالفوز عليها 6-4 و4-6 و6-3.

وضربت شارابوفا، التي فازت في النقطة الثانية لحسم المباراة، موعدا في الدور الرابع مع الأسترالية آشلي بارتي، وكان آخر لقب نالته شارابوفا في البطولات الأربع الكبرى في فرنسا المفتوحة 2014. وحققت شارابوفا خمسة ألقاب كبرى إجمالا.

ودخلت شارابوفا التي فازت بأستراليا المفتوحة في 2008 المباراة وهي تتفوق في سجل المواجهات المباشرة مع فوزنياكي 6-4 وأمطرت منافستها بالضربات القوية منذ البداية ما جعل الأمور صعبة على اللاعبة الدنماركية المصنفة الثالثة.

وقالت شارابوفا في مقابلة بالملعب :أعتقد أن مستوى المباراة كان مرتفعا. وزنياكي هي حاملة اللقب في أستراليا وتعشق هذا الملعب، هذه المواجهة من نوعية المباريات التي أتدرب من أجلها كثيرا وكان من الرائع الفوز بها.

وكانت فوزنياكي هي البادئة بكسر إرسال شارابوفا لكنها منحت الأفضلية لمنافستها سريعا بعدما ارتكبت خطأ مزدوجا قبل أن تفوز اللاعبة الروسية المصنفة 30، التي قضت عقوبة إيقاف 15 شهرا لتناولها مادة محظورة رياضيا في 2016، بثلاثة أشواط متتالية لتحسم المجموعة.

وبعدما تبادلت اللاعبتان كسر إحداهما الأخرى دفعت فوزنياكي المباراة لمجموعة فاصلة بعدما ارتكبت شارابوفا خطأ مزدوجا منح اللاعبة الدنماركية الفرصة لحسم المجموعة الثانية ومعادلة النتيجة إلى 1-1، وكسرت شارابوفا إرسال فوزنياكي في الشوط السابع للمجموعة الفاصلة بضربة أمامية قوية وكررت الأمر ثانية لتحقق الانتصار بعد ساعتين و24 دقيقة.

وقالت اللاعبة الروسية البالغة من العمر "31 عاما" إنها قررت اللعب بهذا الأسلوب الهجومي أمام فوزنياكي للحصول على نقاط سريعة.

وأضافت في مؤتمر صحفي: كنت أتطلع لخوض هذه المباراة بعدما عرفت نتيجة القرعة، كانت مباراة بدنية كما توقعت.. لكن حتى في التبادل الطويل للكرات أبليت بلاء حسنا وضغطت كثيرا عليها.

ولن تكون الجماهير في صف شارابوفا في الدور الرابع عندما تلتقي مع الأسترالية بارتي التي تفوقت على اليونانية ماريا ساكاري 7-5 و6-1.

وقالت شارابوفا عن منافستها المقبلة: قصتها استثنائية. تحب اللعب هنا. أعرف أن الجماهير ستقف معها لكني سأركز على طريقة لعبي.