أخضر اليد يختتم مشواره المونديالي بانتصار على كوريا

أنهى المنتخب السعودي لكرة اليد مشاركته في نهائيات بطولة كأس العالم بنسختها السادسة والعشرون المقامة حالياً في الدنمارك وألمانيا، بالفوز على منتخب كوريا بنتيجة، 27 - 26، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت على صالة "رويال أرينا" بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وبذلك حصل أخضر اليد على المركز الـ21 في الترتيب النهائي العام للبطولة.

وشهد الشوط الأول أفضلية للمنتخب الكوري الذي فرض تقدمه بالنتيجة طوال مجريات الشوط حتى أنهاه متقدماً بفارق هدف وحيد وبواقع، 13 - 14، وأستمر ذلك التقدم حتى الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، بعدها فرض الأخضر أفضليته وتقدم بفارق هدفين، 22 - 20، ورغم عودة كوريا لتعديل النتيجة، إلا أن لاعبوا الأخضر عادوا للتقدم من جديد، حتى أنهوا اللقاء لمصلحتهم بفارق هدف وحيد.

ومن المقرر أن تعود بعثة أخضر اليد فجر يوم الثلاثاء القادم إلى السعودية، بعد ختام مشاركتها في بطولة كأس العالم.