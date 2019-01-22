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نادال يتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة أستراليا المفتوحة

المصدر: ملبورن - د ب أ
الإسباني نادال في مواجهة يوم الثلاثاء أمام الأميركي فرانسيس تيافوي
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صعد النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني على العالم إلى الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعدما تغلب على الأميركي فرانسيس تيافوي 6 - 3 و6 - 4 و6 - 2 يوم الثلاثاء في دور الثمانية لأولى بطولات "غراند سسلام" الأربع الكبرى في الموسم.

وواصل نادال ، المصنف الثاني للبطولة والحائز على 17 لقبا في بطولات غراند سلام ، الظهور بأفضل مستوياته خلال البطولة حيث حقق بذلك الفوز في جميع مبارياته بمجموعات متتالية.

ويلتقي نادال ، بطل أستراليا المفتوحة عام 2009 ، في الدور قبل النهائي ، النجم اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس الذي صعد إلى الدور قبل النهائي لإحدى بطولات "غراند سلام" للمرة الأولى في مسيرته ، بعدما تغلب على الإسباني روبرتو باوتيتسا أغوت 7 - 5 و4 - 6 و6 - 4 و7 - 6 "7 - 2" يوم الثلاثاء.

وبات تسيتسيباس "20 عاما" أصغر لاعب يصل إلى المربع الذهبي في بطولة غراند سلام ، منذ أن حقق النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش ذلك الرقم في بطولة أمريكا المفتوحة "فلاشينغ ميدوز" عام 2007.

وقال تسيتسيباس المصنف 14 للبطولة عقب المباراة :إنني أعيش الحلم ، أعيش ما أعمل بجدية من أجله. وجاء فوز تسيتسيباس بعد المفاجأة التي فجرها بالفوز على النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر في الدور الرابع.

وقال تسيتسيباس :ذلك كان انتصارا رائعا ، لقد جذب انتباه الجماهير ، لذلك فالتحدي الأهم بالنسبة لي هو الحفاظ على تركيزي ، التركيز على الذهاب بعيدا في البطولة.

كلمات دالّة

#نادال, #غراند سلام, #أستراليا المفتوحة

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