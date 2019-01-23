اليابانية أوساكا تعبر إلى قبل نهائي "أستراليا المفتوحة"

أثبتت نعومي أوساكا أنها أقوى بكثير من الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة السادسة بعد أن تفوقت بطلة أمريكا المفتوحة 6-4 و6-1 لتعبر إلى الدور قبل النهائي لأول مرة في بطولة استراليا المفتوحة للتنس يوم الأربعاء.

وأصبحت أوساكا أول يابانية تبلغ الدور قبل النهائي في ملبورن بارك منذ كيميكو داتي في 1994.

وتواجه اللاعبة اليابانية "21 عاما"، التي ارتكبت العديد من الأخطاء السهلة، إمكانية تكرار المواجهة المثيرة للجدل في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة ضد سيرينا وليامز التي ستلتقي مع التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة السابعة في دور الثمانية.

وقالت أوساكا: لعبت ضدهما من قبل والاثنتان رائعتان، أعرف أن المهمة ستكون صعبة ضد أي منهما. ولعبت أوساكا بكل قوتها أمام الفائزة بالبطولة الختامية حيث سددت اللاعبة اليابانية 31 ضربة ناجحة مقابل 11 لسفيتولينا، لكنها ارتكبت 25 خطأ سهلا بفارق تسعة أخطاء أكثر من سفيتولينا.