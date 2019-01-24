أوساكا تتأهل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة

ضربت اليابانية نعومي أوساكا موعدا مع بيترا كفيتوفا في المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، عقب فوزها يوم الخميس على التشيكية كارولينا بليسكوفا 6 - 2 و4 - 6 و6 - 4.

وصعدت أوساكا (21 عاما) للمرة الثانية على التوالي في نهائي بطولة كبرى، بعدما جذبت انتباه العالم لها بتغلبها على سيرينا ويليامز في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس العام الماضي.

وقالت أوساكا إنها كانت تتوقع عودة قوية لكارولينا بليسكوفا في المجموعة الثانية، وأضافت: توقعت هذا نوعا ما لأنني واجهتها عدة مرات وبصراحة تغلبت علي أكثر مما تغلبت عليها، لذلك كنت أتوقع معركة صعبة للغاية، لذلك، قلت لنفسي فقط إنه يتعين علي أن أرتب نفسي مرة أخرى في المجموعة الثالثة، وبغض النظر عما سيحدث سأبذل كل ما في وسعي، وتمكنت من الفوز.

وكان فوز أوساكا على اللاعبة التشيكية ثأرا لطيفا عقب تغلب بليسكوفا عليها في نهائي بطولة طوكيو المفتوحة العام الماضي، وكانت التشيكية بيترا كفيتوفا تأهلت إلى المباراة النهائية عقب تغلبها على الأمريكية دانييلي كولينز 7 - 6 "7 - 2" و 6 - صفر.

وصعدت كفيتوفا للمباراة النهائية بإحدى بطولات الجائزة الكبرى الأربع "غراند سلام" للمرة الأولى منذ فوزها ببطولة ويمبلدون في عام 2014.