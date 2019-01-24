نادال يهزم تسيتسيباس ويصعد إلى نهائي أستراليا المفتوحة

أنهى الإسباني رافاييل نادال أحلام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في الوصول لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة بعدما تغلب عليه 6 - 2 و6 - 4 و6 - صفر يوم الخميس في الدور قبل النهائي بالبطولة.

وتفوق نادال، المصنف الثاني في البطولة، على تسيتسيباس (20 عاما)، المصنف الرابع عشر في البطولة، في المجموعة الأولى، واستطاع أن يكسر إرساله، وارتفع اداء تسيتسيباس في المجموعة الثانية، واستطاع أن يتفوق على نادال، ولكن الأخطاء غير المبررة كلفته الخسارة، وظهر التدهور على أداء اللاعب اليوناني في المجموعة الأخيرة، وقدم مقاومة بسيطة أمام قوة ضربات إرسال نادال، ليخسر كل الأشواط التي بدأت بإرساله.

وقال نادال عقب الفوز على تسيتسيباس إنه شعور جيد للغاية أن تتواجد في المباراة النهائية للمرة الخامسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ولكنه أيضا حرص على تهنئة تسيتسيباس، قائلا : لديه كل شيء ليصبح بطلا لجميع بطولات الجائزة الكبرى غراند سلام.

وقال عقب الفوز : عندما تكون في هذا العمر وتصل للدور قبل النهائي فإن هذا يقول العديد من الأشياء الجيدة عنه، أتمنى مواجهته فبي الأدوار المهمة في العامين المقبلين.

ومن المقرر أن يلتقي نادال في المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد المقبل مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المنصف الأول على العالم، والفرنسي لوكاس بويلي.