موراي يخضع لعملية جراحية في لندن

قال أندي موراي لاعب التنس، الأول عالميا، سابقا على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" يوم الثلاثاء إنه خضع لجراحة في الفخذ بالعاصمة البريطانية لندن.

وعانى موراي "31 عاما" الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى لاستعادة مستواه منذ خضوعه لجراحة العام الماضي وخرج من الدور الأول في استراليا المفتوحة، وكان قد أعلن قبل تلك البطولة أنها قد تكون الأخيرة في مسيرته الاحترافية.

ونشر موراي على حسابه في "إنستغرام" صورة لأشعة أجراها على فخذه قائلا :أملك الآن فخذا حديديا، أشعر ببعض آثار الجراحة لكني أتمنى أن تضع نهاية للألم الذي كان يلازمني في الفخذ.

أعلن موراي إنه سيعتزل خلال العام الجاري وإنه يفضل القيام بذلك في ويمبلدون، في مؤتمر صحفي شابته العاطفة في ملبورن قبل أستراليا المفتوحة، وأبلغ بطل الأولمبياد مرتين هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" هذا الشهر أن الجراحة هي الخيار الوحيد أمامه للاستمرار في الملاعب.

وأضاف :هناك احتمال كبير لعدم قدرتي على العودة واللعب عقب الجراحة. أرغب في الاستمرار في التنس لكن ليس في وجود هذا الألم الحالي في فخذي.

وساند اتحاد اللاعبين المحترفين موراي على "تويتر"، وقال :نتمنى لك شفاء عاجلا يا أندي. نعرف إنك ستفعل كل شيء من أجل العودة للمنافسات، وكان موراي خضع في بادئ الأمر لجراحة في الفخذ الأيمن في يناير 2018 ولعب 15 مباراة منذ العودة إلى المنافسات في يونيو الماضي، وكان من المقرر أن يشارك في بطولة مرسيليا المفتوحة الشهر المقبل لكنه انسحب من البطولة الأسبوع الماضي.