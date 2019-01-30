انطلاق المهرجان السعودي للجواد العربي "عبيه"

انطلقت، يوم الأربعاء، فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي "عبيه" في منتجع الفيصلية بالعاصمة الرياض، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

ويستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم السبت 2 فبراير المقبل، بتنظيم "العبيه" المحدودة، وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، تشمل فعاليات اليوم الأول ألعاب الخفة مع الشهير فريد، وساحة تدريب النساء والأطفال لركوب الخيل بطاقم نسائي متكامل، والسينما الخارجية، واستوديو للتصوير في الخيمة الشعبية للخيل، وجلسة لرواة القصص الوطنية والتاريخية عن الخيل.

ويختتم اليوم الأول للمهرجان بحفل غنائي للفنان محمد عساف، ويستهدف المهرجان السعودي للجواد العربي "عبيه"، كافة شرائح المجتمع من الأطفال والكبار والعائلات والشباب، حيث يجمع المهرجان ما بين الثقافة والتاريخ والترفيه.

وأكد الأمير سلطان بن فيصل بن سلمان، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان السعودي للجواد العربي، أن المهرجان يضم فعاليات مصاحبة من أجل توفير أكبر قدر من الفعاليات لكافة أفراد الأسرة، وقال لـ"العربية": تضم الفعاليات مدرسة تعليم الخيل للأطفال والسيدات، بجانب حفلات غنائية وأمسيات شعرية ومطاعم ومقاهي ومنطقة تسوق، حتى تتم تغطية كل ما ترغب به الأسرة. مضيفا: تشهد البطولة مشاركة حوالي 293 خيل، ما بين ذكور وإناث تم توزيعهم على الفئات السنية.