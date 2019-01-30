132 لاعباً عالمياً في بطولة السعودية الدولية للغولف

تنطلق يوم الخميس البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف، والتي تقام لمدة أربعة أيام، على ملاعب نادي الغولف "رويال غرينز" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويشارك في البطولة 132 لاعباً من مختلف أنحاء العالم، يتنافسون على جوائز تزيد عن 3.5 مليون دولار.

وتمثل البطولة حدثاً تاريخياً للرياضة السعودية، كونها البطولة الأولى لمحترفي الغولف على ملاعب المملكة، كما أنها إحدى أهم وأعرق البطولات لهذه الرياضة الشيقة وواحدة من جولات البطولة الأوروبية لمحترفي الغولف، التي تأسست في العام 1972، وتسلط على هذه البطولة تحديداً أضواء وسائل الإعلام العالمية لمشاركة المصنفين الثلاثة الأوائل على العالم، جاستن روز، وبروكس كايبكا، وداستن جونسن، بالإضافة إلى العديد من حاملي الألقاب الدولية والكبرى.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف، قد أعلنت عن إطلاق عدد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والفنية المصاحبة، مثل قرية الغولف العائلية، وحارة زمان ومتاهة مسك بالإضافة لإقامة الأمسيات الفنية لنجوم عالمية تظهر لأول مرة على ساحة الترفيه السعودية.