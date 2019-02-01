تأهل 66 لاعباً إلى المرحلة الثانية لدولية الغولف

أسفرت نتائج اليوم الثاني من البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف عن خروج المصنف الأول على العالم جاستن روز من الأدوار الإقصائية، وتصدر المصنف الثالث عالمياً داستن جونسون للبطولة بعد تحقيقه لنتائج رائعة، وكان على رأس قائمة المتأهلين لخوض منافسات اليوم الثالث، والبالغ عددهم 66 لاعباً.

ويتنافس جونسون مع ما يزيد عن 12 لاعباً، إلا أنه يتربع على صدارة البطولة بفارق واسع عن أقرب المنافسين. وتضم المجموعة لاعبين من القارات الخمس، بما في ذلك الجنوب إفريقي زاندر لومبارد، والصيني هاوتونغ لي وهما يتبعان جونسون في الترتيب، يليهما فابريزيو زانوتي من باراغواي، وسكوت هند من أستراليا إلى جانب أربعة لاعبين آخرين هم الإنجليزي كريس بايزلي والفرنسي الكسندر ليفي وريان فوكس من نيوزلندا وريتشارد ستيرن من جنوب إفريقيا.

وكانت قد أقيمت منافسات اليومين الأول والثاني في طقس مثالي وأجواء صباحية مميزة على ساحل البحر الأحمر، وذلك في ملعب رويال غرينز الرائع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وشهدت منافسات اليوم الثاني تحديداً أداء مميزا من جونسون، الذي حقق ضربة تحت المعدل في الحفرتين 10 و11، قبل أن يسجل نفس النتيجة مع الحفرتين 15 و18 ليصبح رصيده ست ضربات تحت المعدل في إنجاز فريد.

وتابع جونسون أداءه المميز مع تسجيل المزيد من الضربات تحت المعدل في الحفر رقم 2 و6 و7، مسجلاً 11 ضربة تحت المعدل في المجموع العام ومتصدراً البطولة، وتعليقاً على هذا الأداء، قال جونسون: كانت جولة موفقة للغاية. وقدمت أداء متوازناً وهو ما أعطاني فرصاً ثمينة نجحت في استغلالها. وكان هدفي تحقيق نتيجة مميزة، وأنا سعيد باللعب على هذا الملعب الرائع، الذي أصبحت أعرفه تماماً وأعرف أنني سأحب العودة من جديد للعب هنا في أقرب فرصة.

ومن أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة أيضاً الصيني هاوتونغ لي، المصنف في المرتبة 44 عالمياً والفائز بالجولة الأوروبية مرتين، والذي حقق نتيجة مميزة بست ضربات بيردي وهو ما يضعه في المرتبة الثانية خلف جونسون، وصرح قائلاً: "أنا سعيد جداً باللعب في هذا الملعب المميز، الذي يمثل تحدياً جديداً مع الجولات الأوروبية".

أما اللاعب زاندار لومبارد، فقد انطلق في الجولة الثانية من الحفرة 10، مع خمس ضربات تحت المعدل، ما وضعه مباشرة خلف اللاعب توماس بييترز، الذي حقق إنجازاً مثيراً بتحقيق ضربتين تحت المعدل في الحفرة 18، وعلق لومبارد على هذا الأداء قائلاً: كان من الأسهل تسجيل النقاط، ففي الواقع لم أقدم أداء مميزاً، بل اكتفيت بتجنب الضربات غير الموفقة، وأنا سعيد بنتيجتي الحالية. وأضاف لومبارد: هناك أداء مميز من زملائي في البطولة، وأتوقع المزيد منه في الأيام القادمة، لذلك سأسعى إلى تقديم أداء أقوى في عطلة نهاية الأسبوع.