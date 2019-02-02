جونسون وهاوتونغ لي يتنافسان على البطولة السعودية للغولف

يسعى اللاعبان الأميركي داستن جونسون والصيني هاوتونغ لي إلى تحقيق كأس البطولة السعودية الدولية عندما يلتقيان وجها لوجه يوم الأحد في الجولة الختامية للبطولة، بعد جولة استثنائية وعودة كبيرة للاعب الصيني هاوتونغ وحامل لقبين من الجولة الأوروبية انضم خلالها إلى قائمة متصدري البطولة بمنافسة من جونسون.

وكان البطل الصيني هاوتونغ لي، الذي لعب جولته قبل جونسون، قد نفذ ضربة طويلة في محاولة منه لتسجيل ضربة تحت المعدل، إيغل، في الحفرة الأولى. وبعد تسجيله ضربة واحدة تحت المعدل، بيردي، في الحفرة الرابعة، نفذ لي ضربتين تجاوزتا المعدل، بوغي، في الحفرة السادسة، مما شكل عائقاً أمام تقدّم اللاعب الصيني الفائز ببطولة "الجولة الأوروبية" مرتين، ولكن سرعان ما استعاد لي زخمه من خلال تنفيذ ضربة تحت المعدل، بيردي، في الحفرة السابعة وتسجيل ضربة تحت المعدل، إيغل، في الحفرة العاشرة.

وأصبح هاوتونغ لي أول لاعب يسجل ثلاث ضربات إيجل تحت المعدل في نفس الجولة ضمن الجولات الأوروبية منذ عام 1999. وبتسجيله ضربة رابعة تحت المعدل في الحفرة 18 بات أول لاعب يسجل رباعية في جولة أوروبية واحدة منذ مارك بيلكينغتون في بطولة سنغافورة للماسترز 2007. وقال لي: لقد كنت محظوظا جدا اليوم، لقد كانت الضربات الأخيرة موفقة جدا وحاسمة, لا بد أن أواصل بنفس الأداء والزخم في الجولة القادمة.

وبفضل أدائه القوي والمتألق، نجح جونسون بالحفاظ على مرتبة الصدارة في أولى بطولات "الجولة الأوروبية" التي تقام في المملكة على ملاعب نادي الغولف ’رويال غرينز‘ في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. إلا أن الأداء الاستثنائي للاعب الصيني هاوتونغ لي أجل الحسم والصدارة إلى الجولة النهائية.

وعلق جونسون على جولات يوم السبت بالقول: أن يسجل لاعب أربع ضربات تحت المعدل في منافسات الجولة، فهذا يعد إنجازاً مميزاً جداً. يتعين علي أن أكون في كامل تركيزي في الجولة الختامية، لا سيما أنني سأواجه هاوتونغ لي وهو لاعب جيد جدا ويؤدي بشكل ممتاز.

ونتيجة للظروف المناخية صباح يوم السبت نجح عدد من المنافسين بتسجيل نقاط شكلت تهديداً وضغطاً أكبر على اللاعب جونسون قبل أن يبدأ جولته في تمام الساعة 12:45 ظهراً.