7 لاعبين ولاعبات يفوزون بعضوية لجنة الرياضيين السعودية

عقد يوم الأحد الاجتماع التأسيسي الأول للجنة الرياضيين السعودية، وذلك في القاعة الصغرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، والتي فاز بعضويتها 7 لاعبين ولاعبات.



وحضر الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية السعودية، والرئيس التنفيذي المكلف عبدالعزيز العنزي، وأكثر من 50 لاعباً ولاعبة من رياضيي السعودية.



وفاز بعضوية لجنة الرياضيين السعوديين كل من اللاعبين: هاني آل محمد بنيله بـ37 صوتا، وإبراهيم المعيقل بـ31 صوتا، وبدر الدغيثر بـ28 صوتا، ويعقوب الشمراني بـ27 صوتا.



وعلى مستوى السيدات، فازت ميسون الصويغ بعضوية اللجنة بعد نيلها 29 صوتا، وبروق السدحان بـ28 صوتا، ولمى الفوزان بـ26 صوتا فيما سيتم اختيار رئيس اللجنة وعضو مرشح من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة.



وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، خلال حلقة النقاش التي جرت مع اللاعبين في نهاية الإجتماع، أن لجنة الرياضيين السعودية هي أهم لجنة تم إنشاؤها حتى اليوم، كونها معنية بأهم عنصر رياضي وهو اللاعبون واللاعبات، مضيفأ أن الهدف من إنشاء هذه اللجنة هو خدمة الرياضيين

السعوديين وتطوير مستوياتهم وتذليل كافة المشاكل والعقبات، التي تواجههم على المستوى الرياضي والمهني وذلك في سبيل تمثيلهم للرياضة السعودية على أكمل وجه.



وقال إن طموحهم في الفترة المقبلة هو إنشاء لجنة لاعبين في كل اتحاد، الأمر الذي سيسهل من عملية الوصل بين الرياضيين ومسؤولي الرياضة في السعودية.