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فيدرر يضرب موعداً مع تسيتسيباس في نهائي بطولة دبي

المصدر: دبي - د ب أ
فيدرر خلال مباراته ضد الكرواتي بورنا غوريتش يوم الجمعة
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تأهل روجيه فيدرر إلى المباراة النهائية ببطولة سوق دبي الحرة للتنس، للمرة العاشرة، عقب فوزه يوم الجمعة، على الكرواتي بورنا غوريتش 6 - 2 و6 - 2، في الدور قبل النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي فيدرر في المباراة النهائية يوم السبت مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الذي تغلب على الفرنسي غايل مونفيس 4 - 6 و7 - 6 "7 - 4" و7 - 6 "7 - 4".

ويسعى السويسري روجيه فيدرر، المصنف السابع عالميا، لإحراز لقبه الـدولي الـ 100 في مسيرته.

وكان ستيفانوس تسيتسيباس تأهل للدور قبل النهائي بعد فوزه أمس على البولندي هيوبرت هوركاتز 7 - 6 و 6 - 7 و6 - 1 في دور الثمانية من البطولة، بينما تغلب مونفيس بصعوبة على الليتواني ريكارداس بيرانكيس 6 - 1 و6 - 7 و 6 - 2.

وتأهل فيدرر للدور قبل النهائي بعد فوزه على المجري مارتون فوكسوفيتش 7 - 6 و6 - 4، فيما تأهل جوريتش بعد فوزه على الجورجي نيكولوز بازيلاشفيلي 6 - 4 و6 - 2 و7 - 6.

كلمات دالّة

#تنس, #فيدرر, #تسيتسيباس

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