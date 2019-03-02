فيدرر يهزم ستيفانوس في بطولة دبي ويحقق لقبه الـ100

توج السويسري روجيه فيدرر بلقبه رقم 100 في بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، بعدما فاز بلقب بطولة دبي للتنس يوم السبت في المباراة النهائية على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 /4 و6 /4.

وبات فيدرر، 37 عاما، ثاني لاعب في العصر المفتوح الذي يفوز بـ100 لقب أو أكثر بعد الأميركي جيمي كونورز الذي أحرز 109 ألقاب.

وربح فيدرر لقب بطولة دبي للمرة الثامنة في مسيرته بعدما احتاج إلى 70 دقيقة فقط للفوز على منافسه اليوناني.

وقال فيدرر "أشعر بالسعادة، إنه حلم تحول إلى حقيقة، من الرائع الفوز بلقبي الثامن هنا تزامنا مع اللقب رقم 100 في مسيرتي، كان أسبوعا شاقا بالنسبة لي، واجهت منافسين أقويا طوال مشواري وأشيد بستيفانوس الذي قدم بطولة متميزة".

وأشار "بالنسبة للأرقام القياسية، نعيش في زمن تتحطم فيه كل الأرقام القياسية، لكن ليس بالنسبة لي، لنرى كم يتبقى لي، ولكن الوصول لـ100 لقب هو حلم واليوم كان مميزا جدا، لكن الأمر لا يتعلق بتحطيم كل الأرقام القياسية".

وأوضح اللاعب السويسري "كنت محظوظا في مسيرتي فيما يتعلق بمواجهة الأبطال مثل أغاسي وسامبراس، واثق من أن ستيفانوس سيخوض مسيرة جيدة لأنه يمتلك واحدة رائعة بالفعل وبالتالي فإن لعبة التنس في أيدٍ أمينة".

من جانبه أوضح ستيفانوس "إنه لشرف لي مواجهة روجيه، إنه أسطورة بالنسبة لي منذ أن كنت في السادسة من عمري، أنا الآن أقتسم الملعب معه، أود أن أهنئه على لقبه رقم 100".