محمد المسحل: المجلس الأولمبي مظلة دول آسيا رياضياً

أكد محمد المسحل، العضو التنفيذي السابق في المجلس الأولمبي الآسيوي، أن المجلس يعد مظلة دول القارة الصفراء في مجال الرياضة، ويشمل ألعاب الكبار والصغار.

وقال المسحل في مقابلة مع "العربية": المجلس يشبه اللجنة الأولمبية الدولية ولكن يختص بآسيا فقط، حيث يعد المظلة الكبرى لجميع دول آسيا ويوجد فيه الألعاب الآسيوية للكبار وللشباب.

وأكد المسحل بأن العضو التنفيذي يقوم بأكثر من مهمة وقال: كانت مهامنا مراجعة القوائم المالية وزيارة الدول التي ستستضيف الدورات الآسيوية، ومنها مهام فنية وتثقيفية أخرى، وحول لجنة التعليم فهناك مناهج مختلفة فيها وأتوقع نجاح الأمير عبدالعزيز الفيصل في مناصبه الجديدة.