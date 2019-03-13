السويسرية بليندا تُقصي أوساكا من بطولة إنديان ويلز

لحقت نعومي أوساكا بزميلتها سيمونا هاليب في الخروج المبكر من بطولة إنديان ويلز للتنس بعد خسارة أول مصنفتين عالميتين في الدور الرابع للمسابقة يوم الثلاثاء.

ولم تظهر أوساكا المصنفة الأولى عالميا بمستواها أمام بليندا بنتشيتش إذ سددت اللاعبة السويسرية العديد من الضربة المنخفضة القوية لتفوز على حاملة اللقب 6-3 و6-1 في حوالي ساعة واحدة.

وحسمت بنتشيتش "22 عاما"، الذي سبق لها الوصول إلى المركز السابع في التصنيف العالمي قبل أن تتراجع بسبب الإصابات، نقطة المباراة بضربة أمامية لتصل إلى دور الثمانية.

وقالت بنتشيتش لمحطة التنس: أنا سعيدة حقا بأدائي. لم يكن الأمر سهلا كما تظهر النتيجة ولم أتوقع ذلك لذا أنا سعيدة جدا.

وستخوض بنتشيتش مهمة صعبة أخرى عندما تواجه كارولينا بليسكوفا المصنفة الخامسة عالميا التي سجلت 13 ضربة إرسال ساحقة لتفوز 7-6 و4-6 و6-2 على أنيت كونتافيت وتبلغ دور الثمانية.

وجاءت خسارة أوساكا في يوم سيئ لمتصدري التصنيف العالمي إذ خسر نوفاك ديوكوفيتش 6-4 و6-4 أمام فيليب كولشرايبر في منافسات الرجال.

وفي وقت سابق عانت هاليب المصنفة الثانية عالميا من إصابة في القدم وخسرت 6-2 و3-6 و6-2 أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

وتلقت هاليب العلاج بسبب إصابة في القدم وبدا أنها متأثرة بذلك وفازت بأقل من نصف نقاط ضربات إرسالها الأول وارتكبت 36 خطأ سهلا، وجاءت خسارة هاليب لتضمن احتفاظ أوساكا بصدارة التصنيف العالمي بعد نهاية بطولة إنديان ويلز، وهو أول فوز لفوندروسوفا "19 عاما" على واحدة من أول عشر لاعبات في التصنيف العالمي خلال ست مواجهات.

وقالت فوندروسوفا: أعتقد أني لعبت بشكل رائع طوال الأسبوع لكن هذا شيء استثنائي لأنها المصنفة الثانية على العالم. كنت أقاتل على كل نقطة.

وتفوقت لاعبة شابة أخرى هي الكندية بيانكا أندريسكو على الصينية وانغ قيانغ المصنفة 18 بنتيجة 7-5 و6-2 لتبلغ دور الثمانية، وهذا الفوز 25 للاعبة أندريسكو "18 عاما" خلال منافسات العام الجاري، وهو ما يزيد عن أي لاعبة أخرى في رابطة المحترفات.

وستلعب أندريسكو مع غاربين موغوروزا لأول مرة بعدما تفوقت اللاعبة الإسبانية 5-7 و6-1 و6-4 على الهولندية كيكي بيرتنز، وعوضت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا تأخرها في المجموعة الثالثة بعد كسر إرسالها إلى فوز 7-6 و5-7 و6-4 على الأسترالية آشلي بارتي لتصل لأول مرة إلى دور الثمانية في المسابقة.