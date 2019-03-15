فوزان لمنتخب السعودية للسيدات في منافسات البوتشي

تمكن فريق السعودية للسيدات من إحراز أول فوزين في رياضة البوتشي خلال الأولمبياد الخاص "الألعاب العالمية أبوظبي 2019"، والذي يمثل أول مشاركة للرياضيات السعوديات في تاريخ الحدث.

وتمثل الألعاب العالمية التي تستضيفها أبوظبي أول مشاركة بالنسبة للرياضيات السعوديات، وكانت المملكة العربية السعودية قد أرسلت 21 رياضية إلى العاصمة الإماراتية. وقدم فريق البوتشي السعودي للسيدات أفضل بداية يمكن توقعها بعدما تمكن من إحراز الفوز في المنافسات التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتمكن فريق السيدات السعودي في رياضة البوتشي، والذي يضم كلًا من شهد سنبل "15 سنة"، ووجدان السلامي "19"، وجنى البشري "17 سنة"، وسارة أحمد فليمبان "18 سنة"، من إحراز الفوز في مباراتين، حيث تغلب على كوستاريكا بنتيجة 5-3، وعلى الأردن بنتيجة 15-3.

واحتفلت اللاعبات معًا بعد إحرازهن الفوز، وعبرن عن سعادتهن في هذه المشاركة التاريخية الأولى، وقالت سارة: لقد كان منحنا الفوز بأولى المباريات التي خضناها شعورًا لا يوصف. نحن فخورات وسعيدات بهذه اللحظة التاريخية بالنسبة لنا وللمملكة العربية السعودية. لقد عملنا بجد وبذلنا قصارى جهدنا استعدادًا للمشاركة في الألعاب العالمية، وقد تمكنا من تقديم أداء مميز حتى الآن.

بدورها، قالت وجدان: كانت الأجواء في غاية الروعة، وقد أمضينا لحظات مذهلة. وبالتأكيد فإن المملكة بأكملها ستكون فخورة بمشاركتنا في الحدث، وسيكون الجميع سعداء بما حققناه في هذه المباريات. نحن الآن نتأهب لمبارياتنا القادمة التي ستقام خلال الأيام القادمة.

وعبرت زميلتها جنى عن سعادتها لكونها جزءا من هذه اللحظة التاريخية: إن الألعاب العالمية حدث رائع سيبقى في ذاكرتنا جميعًا لمدة طويلة للغاية، ونأمل أن نواصل تحقيق الانتصارات وأن نمنح الفخر للجميع في المملكة.

وأكدت شهد أنه ليس هناك سبب يمنع الفريق السعودي من إحراز الميداليات الذهبية: لقد منحتنا هذه النتائج الكثير من الثقة في سبيل المزيد من التقدم نحو الأمام، والآن علينا أن نواصل السير على هذه الخطى حتى الفوز بالميداليات الذهبية.