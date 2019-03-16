الملك سلمان يرعى حفل السباق الكبير على كأس المؤسس

رعى الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم السبت، حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز، لجياد الإنتاج المحلي، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية، وخصص له الشوط العاشر من السباق.

وتوجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى المنصة الرئيسية، حيث عزف السلام الملكي، ثم شاهد الملك سلمان عرضاً مرئياً عن الخيل العربية الأصيلة، كما شاهد استعراضا لبعض فنون ومهارات الخيل، عقب ذلك أُدِّيت العرضة السعودية.

وانطلق الشوط العاشر على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز وعقب نهاية الشوط، تم تسليم كأس المؤسس الملك عبدالعزيز للأمير سعود بن سلمان بعد فوز الفرس "مجتاحه" بالمركز الأول. وتسلم الملك سلمان، هدية تذكارية من الشركة الراعية لمسابقات نادي الفروسية.