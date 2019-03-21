عبدالعزيز الفيصل يستقبل العداء السعودي علي الماس

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، يوم الخميس، العداء علي الماس بعد تحقيقه الميدالية الذهبية السعودية الأولى في تاريخ البطولات الآسيوية للناشئين لألعاب القوى عندما أحرز ذهبية سباق 100م بزمن قدره 10:56 ثانية.

وأنهى العداء السعودي علي الماس، يوم الثلاثاء، مشاركته في البطولة الآسيوية لألعاب القوى للناشئين التي شهدت تحقيقه الميدالية الذهبية السعودية الأولى في تاريخ البطولات الآسيوية للناشئين عندما حقق ذهبية سباق 100م بزمن 10:56 ثانية كأسرع لاعب آسيوي في النهائيات محطماً بذلك رقمه السابق الذي حققه في نصف نهائي السباق وهو 10:61 ثانية.

وعبر الماس في تصريحات سابقة عن سعادته بالاستقبال والاهتمام الذي وجده، مشيراً إلى أن ذلك سيحفزه للمستقبل، وتحقيق العديد من البطولات للرياضة السعودية، معربا عن سعادته كونها أول ذهبية في تاريخ أم الألعاب السعودية على مستوى الناشئين.