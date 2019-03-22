استقبال حافل لبعثة الأولمبياد الخاص السعودي في الدمام

حظيت بعثة الأولمبياد الخاص السعودي باستقبال حافل لدى عودتها، يوم الجمعة، إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام، عقب المشاركة الناجحة التي حققتها البعثة في الأولمبياد الخاص الذي اختتم في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الخميس.

وحقق فريق الأولمبياد الخاص السعودي 40 ميدالية "18 ذهبية - 9 فضية - 13 برونزية"، وكان في استقبال البعثة وكيل الهيئة لشؤون الرياضة عبدالرحمن السحيباني.

وشاركت السعودية بأكبر فريق في تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد الخاص الألعاب العالمية، حيث تألف من 50 رياضياً، بواقع 21 رياضية و29 رياضي، في 10 رياضات، بما في ذلك كرة السلة، البوتشي، ألعاب القوى، رفع الأثقال، التزلج، السباحة، التراياثلون، تنس الطاولة، البولينغ، والرياضات الموحدة. كما رافق المنتخب وفد يضم ممثلين عن اتحاد الأولمبياد الخاص السعودي، ومدربين، وأخصائيي رعاية صحية، بالإضافة إلى أفرادٍ من أسر اللاعبين، وأكثر من 200 متطوع من السعودية.