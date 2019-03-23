تأهل الكويت إلى الدور الثاني في بطولة آسيا لكرة اليد

تحددت هوية الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني من بطولة آسيا للأندية لكرة اليد التي تستضيفها الكويت، بتأهل أندية الكويت وباربار ومضر.

وتابع صاحب الضيافة نادي الكويت تفوقه متصدرا المجموعة الثالثة بدون خسارة بعدما تغلب على الكرخ العراقي 31-22 يوم الجمعة. ونجح باربار البحريني بمرافقة نادي الكويت إلى الدور الثاني بحلوله ثانية في المجموعة الثالثة بعد انتصاره الكبير على تي سبورتس الهندي 58-20.

ونجح مضر السعودي في اعتلاء قمة مجموعته الأولى بعدما رفع رصيده إلى ثلاث نقاط بعد فوزه على دراغون الصيني 31-21 متقدما بفارق الأهداف عن الصداقة اللبناني الذي حل ثانيا في المجموعة.