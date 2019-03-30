ثاندر سنو يتوج بكأس دبي العالمية للخيول للعام الثاني على التوالي

أصبح الجواد ثاندر سنو أول من يفوز بسباق كأس دبي العالمية للخيول مرتين متتاليتين عقب انتصاره بقيادة كريستوف سوميلون يوم السبت.

وخطف ثاندر سنو، الذي يتولى تدريبه الإماراتي سعيد بن سرور، الصدارة قبل 50 مترا من النهاية. وتبلغ قيمة الجوائز المالية لكأس دبي العالمية 12 مليون دولار.

وتملك إسطبلات غودولفين الإماراتية، الجواد ثاندر سنو، وهذا الفوز التاسع لجواد يدربه المخضرم بن سرور في كأس دبي العالمية.

وفي العام الماضي كسر ثاندر سنو الرقم القياسي لسباق ألفي متر بكأس دبي العالمية، محققا دقيقتين و1.38 ثانية مع البلجيكي سوميلون.