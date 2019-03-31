ختام منافسات "هاكاثون دوري ذكاء".. وفوز فريق "Hope"

اختتمت منافسات "هاكاثون دوري ذكاء"، يوم الجمعة وهو أول دوري تقني رياضي، وينظّمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بالشراكة مع مركز الدراسات المتقدّمة في الذكاء الاصطناعي "ذكاء"، وبدعم ورعاية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكانت توقعات الذكاء الاصطناعي التي قدّمها المشاركون في الهاكاثون قبل بدء مباراتي الفيصلي والاتحاد، والنصر والهلال أشارت إلى فوز الفيصلي والنصر في المباراتين، وهو ما حدث واقعًا في ملعبي المباراتين.

وفي نهاية الهاكاثون تم تكريم الفرق الثلاثة صاحبة التوقع الصحيح لنتيجتي مباراتي النصر والهلال والفيصلي والاتحاد، إذ جاء في المركز الأول فريق "هوب" ويمثله يوسف المطوع وسليمان الجربوع، فيما حل فريق "الجزاري" في المركز الثاني بالمتسابقين عبدالرحمن الدويغري وسليمان المطرودي، وكان المركز الثالث من نصيب "A-Team" ويمثّله فهد المشرف وعبدالرحمن الخليفي.