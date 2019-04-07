رئيس الاتحاد السعودي للجودو: نصنع في الصغار روح البطل

أكد خالد العريني، رئيس الاتحاد السعودي للجودو، أن الهدف هو المشاركة في أولمبياد 2020 في طوكيو اليابانية و2024 في باريس، رجالاً ونساء، مضيفا أن التركيز على الصغار واعتيادهم الفوز الآن يعودهم على النجاح مستقبلاً.

وقال العريني: جاءت هذه الإنجازات بعد جهود مبذولة منذ استلامي لاتحاد الجودو قبل عام، نحن الآن ندعم الصغر والناشئين كي يعتادوا الفوز بالبطولات منذ الصغر ويكون معتادا عليها في الكبر.

وأضاف: أبوابنا مفتوحة للجميع، افتتحنا مدرسة جودو في الرياض للبراعم، وناديا للجودو للكبار. أكثر من 300 فتاة تلعب الجودو في جامعة الملك سعود، وفي مدارس الرياض ما بين 200 إلى 300 ولد وبنت يلعبون الجودو.

واختتم العريني قائلا: أهدافنا ليست ستة أشهر بل للأعوام القادمة، ومن يعتد الفوز بالميداليات طفلا لن يتركها عندما يكبر. وهدفنا المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وباريس 2024.