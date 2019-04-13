اتحاد الأمن السيبراني يفتح باب التسجيل في "معسكر طويق"

فتح الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز يوم السبت باب التسجيل في "معسكر طويق السيبراني" في الرياض وهو أقوى معسكر تدريبي للأمن السيراني في الشرق الأوسط، بمشاركة 100 متدرب ومتدربة يخوضون رحلة لإتقان مهارات أساسية في مجال الأمن السيبراني مع التركيز على صقل المهارات التطبيقية لديهم بما يوائم متطلبات سوق العمل.

ويهدف المعسكر الذي يمتد لثلاثة أشهر ونصف إلى تزويد المتدربين بالمعرفة التامة لأساسيات علم الأمن السيبراني مثل الشبكات، وتطبيقات الويب، وبنية الحاسب وأنظمة التشغيل ولغات البرمجة وصقل هذه المهارات بالتدريبات العملية المكثفة، إلى جانب تعليمهم طرق وتقنيات اختبار الاختراق وأبرز المنهجيات والأدوات المستخدمة فيه، كما يهدف إلى ضمان إلمام المتدرب بأنماط حدوث الحوادث الرقمية وأفضل الممارسات المهنية لطرق الاستجابة السريعة لها، وأساليب القيام بتحقيق جنائي رقمي على المصادر الرقمية المختلفة مثل الأجهزة، والشبكات الحاسوبية، والخوادم، وأخيرًا كيفية بناء معامل افتراضية لفحص البرمجيات الضارة وأساليب تحليلها والكشف عن وظائفها وتحديد مصادرها.

ويأتي المعسكر في شكل سبع مراحل رئيسة، دورة اختبار الاختراق (المستوى التأسيسي)، دورة الهاكر الأخلاقي المعتمد، ودورة اختبار الاختراق (المستوى المتقدّم)، ودورة التحقيق الجنائي الرقمي، ودورة الاستجابة للحوادث الرقمية، ودورة تحليل البرمجيات الضارّة، وأخيراً مسابقة التقاط العلم والتي سيتنافس فيها المتدربون والمتدربات على حل تحديات بالأمن السيبراني محاكية للواقع.

وفي نهاية كل أسبوع من أسابيع المعسكر، سيتم إقامة لقاء تقني يجمع طلاب المعسكر مع أبرز المختصين في مختلف مجالات الأمن السيبراني على مستوى العالم لتبادل المعرفة والنقاش، وستتاح الفرصة للمختصّين ليكونوا متحدّثين في هذه اللقاءات، وذلك بعد تقدّمهم للتسجيل عبر الرابط الذي سينشر عبر حساب الاتحاد على "تويتر".