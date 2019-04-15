فرنسي "تاه" في الصحراء.. فانطلقت فكرة رالي داكار

بدأت فكرة رالي داكار في أواخر عام 1977 وتحديداً بعد عام من ضياع المتسابق الفرنسي الشهير تيري سابين في الصحراء الكبرى بإفريقيا، وتحول بعد ذلك إلى واحد من أهم سباقات الراليات في العالم.

وأعلن رالي داكار يوم الاثنين أن السعودية ستستضيف السباق العام المقبل، بعدما قضى 30 عاماً في إفريقيا، و11 سنة في أميركا الجنوبية.

وكان سابين مشاركاً في رالي نيس – أبيدجان قبل أن يتوه في صحراء تينيري الواقعة بين تشاد والنيجر، واكتشف الفرنسي أن المنطقة مناسبة لإقامة رالي مستمر يجمع المحترفين والهواة بشكل دائم، وكرس حياته لهذا السباق قبل أن يفارق الحياة في مالي بعد سقوط طائرته المروحية عام 1986 إثر عاصفة ترابية شديدة.



سقوط طائرة سابين عام 1986

وانطلق السباق في عام 1978 باسم رالي باريس – داكار، عاصمة السنغال، بمشاركة 182 سائقاً يقطعون 10 آلاف كلم بين العاصمتين الأوروبية والإفريقية، لكن لم يكمل منهم سوى 74 متسابقاً، في النسخة التي فاز بها الفرنسي سيريل نيفيو على متن دراجة نارية، وكررها نيفيو مجدداً في النسخة الثانية على دراجة نارية كذلك وسط مشاركة 216 متسابقاً.



سيريل نيفيو الفائز بالسباق الأول

وحظي السباق في نسخته الرابعة باهتمام من المتسابقين المحترفين حول العالم، وشهدت النسخة التي أقيمت عام 1981 مشاركة السائق الفرنسي هنري بيسكولورو بالإضافة إلى البلجيكي جاكي إكس.

وامتد رالي داكار في عام 1992 إلى كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا بدلاً من العاصمة السنغالية، كما شهدت تلك النسخة استعمال تقنية "جي بي إس" للمرة الأولى في تاريخ السباق، وبعدها بـ3 أعوام انطلق الرالي من مدينة غرناطة الإسبانية إلى داكار بدلاً من الانطلاق من العاصمة الفرنسية باريس.

وفي عام 1996 أقيم السباق للمرة الأولى في القارة الإفريقية فقط، عندما كانت نقطة البداية من داكار والنهاية عند أغاديز في النيجر، وتلك النسخة شهدت فوز الياباني شينوكوزا، وهو أول متسابق يظفر بالمركز الأول من خارج أوروبا، أما عام 2001 الذي شهد استخدام الطريق القديم "باريس-داكار" ففازت به الألمانية جوتا كلينشيميديت وهي المرأة الأولى التي تفوز باللقب.



كلينشميدت أول امرأة تفوز بالسباق

وفي مطلع الألفية انطلق السباق من برشلونة الإسبانية، ومرتين من لشبونة عاصمة البرتغال، لكن السباق انتقل من القارة السمراء عام 2008 بعد تهديدات أمنية أعقبت خطف سواح فرنسيين في موريتانيا، واستقر في أميركا الجنوبية بين تشيلي والأرجنتين، وسط مشاركة 501 متسابق.



السباق انتقل إلى أميركا الجنوبية عام 2008

وينقسم السباق إلى 3 فئات وهي الدراجات النارية، والسيارات (بمختلف أنواعها) والشاحنات، وينقل تلفزيونياً إلى 190 دولة، ويتم نقل المنافسات عبر 4 طائرات مروحية، وكاميرات في الطريق لنقل السباق الذي يمتد إلى ألف ساعة.