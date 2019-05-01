يونيو.. هيئة الرياضة تستضيف حدثاً كبيراً للمصارعة في جدة

أعلنت الهيئة العامة للرياضة استضافة حدث كبير للمصارعة "WWE" في السابع من يونيو المقبل بجدة وذلك للمرة الثالثة منذ توقيع الاتفاقية بين الطرفين أواخر 2017.

وقالت هيئة الرياضة في خبر نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن الحدث الكبير سيقام على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في السابع من يونيو المقبل، على أن يتم الإعلان عن كافة النزالات والتذاكر والبث خلال الأسابيع المقبلة.

وهذه المرة الثالثة التي تستضيف فيها السعودية منافسات WWE بعد أعظم رويال رامبل الذي أقيم في جدة شهر أبريل من العام الماضي، وكذلك "كراون جول" الذي احتضنته الرياض في أكتوبر الماضي.