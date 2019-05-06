اليابانية أوساكا تحافظ على صدارة تصنيف سيدات التنس

حافظت النجمة اليابانية، نعومي أوساكا، على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة يوم الاثنين.

كما حافظت التشيكية بيترا كفيتوفا على موقعها في وصافة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات.

وتحتل أوساكا، بطلة أستراليا المفتوحة، المركز الأول برصيد 6151 نقطة وحلت التشيكية بيترا كفيتوفا في المركز الثاني برصيد 5835 نقطة، وحلت الرومانية سيمونا هاليب في المركز الثالث برصيد 5682 نقطة.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادرة يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2019 كما يلي: اليابانية نعومي أوساكا في المركز الأول برصيد 5967 نقطة، التشيكية بيترا كفيتوفا في المركز الثاني برصيد 5835 نقطة، الرومانية سيمونا هاليب في المركز الثالث برصيد 5682 نقطة، الألمانية أنجليك كيربر في المركز الرابع برصيد 5220 نقطة، التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الخامس برصيد 5111 نقطة، الأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز السادس برصيد 4921 نقطة، الهولندية كيكي بيرتنز في المركز السابع برصيد 4765 نقطة، الأميركية سلون ستيفنز في المركز الثامن برصيد 4386 نقطة، الأسترالية آشليه بارتي في المركز التاسع برصيد 4275 نقطة، البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز العاشر برصيد 3520 نقطة.