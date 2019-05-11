بوتاس ينتزع مركز أول المنطلقين في إسبانيا

انتزع فالتيري بوتاس، متصدر بطولة العالم وسائق مرسيدس، مركز أول المنطلقين في سباق جائزة إسبانيا الكبرى ببطولة فورمولا 1 للسيارات بفارق كبير عن زميله لويس هاميلتون الذي اكتفى بالمركز الثاني.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي سينطلق فيها بوتاس، الذي يتصدر البطولة بفارق نقطة واحدة أمام هاميلتون بعد أربعة من 21 سباقا، من المقدمة وحقق زمنا قياسيا للحلبة بلغ دقيقة واحدة و15.406 ثانية.

وكان بوتاس أسرع بفارق 0.634 ثانية عن هاميلتون ليحبط آمال بطل العالم خمس مرات في تمديد رقمه القياسي بحصد مركز أول المنطلقين للمرة 85.

وسينطلق سائقا فيراري سيباستيان فيتل، الذي حقق زمنا قدره دقيقة واحدة و16.272 ثانية، وشارل لوكلير من المركزين الثالث والخامس على الترتيب وفيما بينهما جاء ماكس فرستابن، الفائز في 2016، سائق رد بول.

وقال بوتاس "استمتعت بذلك حقا. استمتعت بتدفق الأدرينالين في تلك اللفات لذا أشعر بالرضا التام، الموسم بدأ بشكل جيد وبالطريقة التي تمنيتها وأشعر بحالة أفضل في كل مرة في السيارة لذا أتطلع للسباق".

وسيطر مرسيدس على التجارب التأهيلية في إسبانيا في آخر سبعة أعوام وكان الفنزويلي باستور مالدونادو آخر من ينطلق من المقدمة مع وليامز في 2012. وحصل مالدونادو على مركز أول المنطلقين بسبب إلغاء نتيجة هاميلتون، سائق مكلارين في ذلك الوقت، بعد مشكلة في الوقود وبدأ من المركز الأخير.

وأشار هاميلتون إلى أن لفاته في الجزء الأخير من التجارب التأهيلية كان يمكن أن تكون أفضل إذ خرج قليلا عن حدود الحلبة في المحاولة الأولى لكن التحديثات التي جلبها الفريق في بداية الجزء الأوروبي من الموسم تعمل بشكل رائع.

وقال "فالتيري قام بعمل مذهل وكان سريعا طيلة نهاية الأسبوع. من جانبي لم أقدم لفة جيدة... في المجمل لم تكن جيدة. من الرائع للفريق أن نحصد المركزين الأول والثاني لذا سنحاول فعل ذلك أيضا (غدا الأحد) ولو نجحت في تبادل المراكز سأكون سعيدا".

وسيطر مرسيدس على المركزين الأول والثاني في أول أربعة سباقات بالموسم في أفضل بداية على الإطلاق لموسم لأي فريق في تاريخ فورمولا 1 رغم سيطرة فيراري على تجارب ما قبل بداية الموسم على حلبة قطالونيا.

وقال فيتل "أعتقد أننا استخرجنا أفضل ما في السيارة في المحاولة الأولى. في المحاولة الثانية حاولت القيام بشيء مختلف لكن لم تنجح الأمور".

وتابع السائق الألماني الذي أشار إلى أن فيراري يعاني من مشكلة في التماسك في المنعطفات البطيئة "السيارة ليس سيئة لكننا لسنا سريعين بالقدر الكافي. فيما يتعلق بالتوازن توصلنا إلى وضع مناسب".

وتأهل بيير غاسلي سائق رد بول في المركز السادس متقدما على سائقي هاس الفرنسي رومان جروجان، الذي لم يحصل على أي نقطة هذا الموسم حتى الآن، والدنماركي كيفن ماغنوسن. وسينطلق دانييل كفيات سائق تورو روسو من المركز التاسع أمام الأسترالي دانييل ريتشياردو.

لكن ريتشياردو سيتأخر ثلاثة مراكز عند الانطلاق لتسببه في حادث ضد كفيات في أذربيجان مما يعني أن المبتدئ الشاب لاندو نوريس سائق مكلارين سيبدأ من المركز العاشر. وجاء كارلوس ساينز، وهو السائق الإسباني الوحيد في البطولة بعد رحيل فرناندو ألونسو عن فورمولا 1، في المركز 13 مع مكلارين لكنه سيتقدم مركزا للأمام.

وفشل نيكو هولكنبرغ سائق رينو في عبور الفترة الأولى للتجارب بعدما خرج عن حدود الحلبة وتحطم الجناح الأمامي في سيارته. وقال بعد تغيير الجناح وعودته على أرض الحلبة "تحطم الجناح الأمامي الجديد واضطررنا لاستخدام القديم".