هيئة الرياضة تستضيف عرض super show down

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية بالشراكة مع WWE استضافة عرض Super show down في السابع من يونيو المقبل باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويعتبر العرض القادم هو الثالث في السعودية، بعد أعظم رويال رامبل الذي أقيم في جدة شهر أبريل 2018، وعرض كراون جيول الذي احتضنته الرياض أكتوبر الماضي، وذلك ضمن اتفاقية الهيئة العامة للرياضة مع WWE.

وأكدت الهيئة العامة للرياضة أن بيع التذاكر للعرض المنتظر ستيدأ يوم 19 مايو الجاري على منصة "شارك".

وأقيم عرض Super show down للمرة الأولى شهر أكتوبر الماضي، واحتضنه ملعب ملبورن للكريكت في أستراليا بحضور فاق 70 ألف متفرج.