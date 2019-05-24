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هيئة الرياضة تطرح تذاكر منافسات "سوبر شوداون جدة"

المصدر: العربية. نت
من منافسات أعظم رويال رامبل في جدة 2018
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أعلنت الهيئة العامة للرياضة، يوم الجمعة، عن أسعار التذاكر الخاصة بعرض WWE "سوبر شوداون جدة"، والذي من المقرر أن يقام في السابع من يونيو المقبل في استاد مدية الملك عبدالله الرياضية.

وتراوحت أسعار التذاكر بين 2000 ريال إلى 25، حيث تبدأ أسعار تذاكر المقاعد السفلية للأفراد والعائلات من 25 ريالا، وتصل أسعار المقاعد العليا إلى 75 ريالا.

وبلغ سعر تذاكر ذهبي VIP 400 ريال وأيضا ذات السعر بالنسبة للفضي، فيما وصلت قيمة مقاعد أرضية للعائلات 750 ريالا، و75 بالنسبة للعائلات فئة ذهبية، و 1000 ريال بخصوص مقاعد أرضية الملعب VIP، و2000 ريال بالنسبة لفئة "بلاتينية أرضية الملعب".

أسعار التذاكر وفقا لحساب هيئة الرياضة في "تويتر" أسعار التذاكر وفقا لحساب هيئة الرياضة في "تويتر"

كلمات دالّة

#جدة, #wwe

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