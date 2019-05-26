كواي يقود تورونتو رابتورز إلى نهائي دوري السلة الأميركي لأول مرة

قاد النجم كواي لينارد فريقه تورونتو رابتورز إلى نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، بتسجيله 27 نقطة في المباراة السادسة لنهائي المنطقة الشرقية ضد ميلووكي باكس، ساهمت بفوزه 100-94 وحسم السلسلة بنتيجة 4-2.

وفي المباراة السادسة ضمن سلسلة من سبع مباريات ممكنة، وأقيمت على ملعب تورونتو يوم السبت، تكرر سيناريو المباراة الخامسة إلى حد كبير، إذ تقدم ميلووكي صاحب أفضل سجل في الموسم المنتظم، لمعظم الوقت قبل أن يكسب تورونتو الأفضلية في المراحل الأخيرة، ويتأهل إلى النهائي لملاقاة غولدن ستايت ووريرز بطل الموسم الماضيين، والذي سيخوض نهائي الدوري للمرة الخامسة تواليا.

وهيمن ميلووكي بقيادة نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو على الأرباع الثلاثة الأولى للمباراة التي أقيمت في قاعة "سوكشيا بنك أرينا" بمدينة تورونتو الكندية، وصنع فارقا بلغ 15 نقطة في الربع الثالث، قبل أن يعود رابتورز ويقلب الطاولة في الربع الأخير، ويبلغ نهائي الدوري الذي ينطلق يوم الخميس.

وأنهى لينارد المباراة كأفضل مسجل مع 27 نقطة، وأضاف 17 متابعة هي الأعلى في مسيرته، بينما سجل أنتيتوكونمبو 21 نقطة مع 11 متابعة.