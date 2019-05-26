هاميلتون يفوز بجائزة موناكو الكبرى

فاز البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بسباق جائزة موناكو الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الأحد بعدما حافظ على إطاراته المتآكلة حتى النهاية ليحقق انتصارا صعبا تكريما للراحل نيكي لاودا الرئيس غير التنفيذي للفريق.

وجاء سيباستيان فيتل سائق فيراري ثالثا لينهي سجل مرسيدس بالحصول على المركزين الأول والثاني عند خمسة سباقات متتالية واحتل فالتيري بوتاس زميل هاميلتون المركز الثالث.

وعبر ماكس فرستابن خط النهاية في المركز الثاني مع رد بول لكنه تراجع بسبب عقوبة إضافة خمس ثوان إلى زمنه بسبب خروج غير آمن واصطدامه مع بوتاس في منطقة الصيانة.