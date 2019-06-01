أوساكا تودع رولان غاروس من الدور الثالث

حققت التشيكية كاترينا سينياكوفا مفاجأة كبيرة يوم السبت بتغلبها على المصنفة أولى عالميا اليابانية ناومي أوساكا في الدور الثالث لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بنتيجة 6-4 و6-2.

وكانت أوساكا التي ضمنت البقاء في صدارة تصنيف المحترفات بصرف النظر عن نتيجتها في باريس، تبحث عن لقب ثالث تواليا في الغراند سلام بعد بطولتي فلاشينغ ميدوز الأميركية 2018 وأستراليا المفتوحة 2019.

لكن التشيكية (23 عاما ومصنفة 42) استغلت على أكمل وجه الأداء المتأرجح لليابانية (21 عاما) منذ بداية البطولة الفرنسية. وبعدما احتاجت أوساكا في مباراتي الدورين الأول والثاني الى قلب تخلفها بمجموعة، ارتكبت اليوم 38 خطأ مباشرا لتسقط عند العقبة الثالثة في باريس.