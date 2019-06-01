كنين تقصي سيرينا وليامز من رولان غاروس

وضعت الأميركية صوفيا كنين يوم السبت حدا لسعي مواطنتها المخضرمة سيرينا وليامز إلى معادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى في كرة المضرب بفوزها عليها 6-2 و7-5 في الدور الثالث لرولان غاروس الفرنسية.

وفي ثانية البطولات الأربع الكبرى، خرجت المخضرمة سيرينا (37 عاما) للمرة الأولى بهذا الشكل المبكر من بطولة غراند سلام منذ خمسة أعوام، وتحديدا منذ سقوطها في الدور الثالث لبطولة ويمبلدون الإنجليزية أمام الفرنسية أليزيه كورنيه في 2014.

وفشلت الأميركية بالتالي مجددا في محاولة معادلة الرقم القياسي المطلق في عدد ألقاب الغراند سلام الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت (24)، علما بأن سيرينا تحمل الرقم القياسي للألقاب في عصر الاحتراف.

وأتى سقوط سيرينا المصنفة عاشرة في رولان غاروس والأولى عالميا سابقا، أمام منافسة تصغرها بـ17 عاما ومصنفة 35 عالميا. وقالت اللاعبة الفائزة "ثمة الكثير من المشاعر حاليا. سيرينا بطلة كبيرة ولدي كل الاحترام لها. كان علي القتال من أجل كل نقطة".