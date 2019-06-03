فيدرر يواجه مواطنه فافرينكا في ربع النهائي.. ونادال ينتظر

صعد النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر إلى دور الثمانية لمنافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) ثاني بطولات غراند سلام الأربع الكبرى، وذلك عقب فوزه على الأرجنتيني ليوناردو مايير يوم الأحد في دور الستة عشر للمسابقة.

ولم يواجه فيدرر أدنى صعوبة في اجتياز عقبة منافسه الأرجنتيني، المصنف رقم 68 عالميا، بعدما تغلب عليه بنتيجة 6 / 2 و6 / 3 و6 / 3 في غضون ساعة و42 دقيقة فقط.

وصرح فيدرر، الذي يمتلك 20 لقبا في بطولات جراند سلام، في مقابلة أجريت معه على ملعب (فيليب شاترييه) عقب المباراة "إنني راض للغاية، أستمتع باللعب هنا كثيرا، وكانت إرسالاتي جيدة للغاية".

وضرب فيدرر، الذي عاد للعب في البطولة بعد غياب أربعة أعوام، موعدا في دور الثمانية مع السويسري وستانيسلاس فافرينكا، الذي حقق فوزا ملحميا على اليوناني ستيفانوس تيستيباس.

وصعد فافرينكا عقب فوزه على تيستيباس بنتيجة 7 / 6 (8 / 6) و5 / 7 و6 / 4 و3 / 6 و8 / 6، في مباراة استغرقت خمسة ساعات وتسع دقائق، لتكون هي الأطول خلال الموسم الحالي.

وبدا خلال المباراة اقتراب فافرينكا، 34 عاما، المصنف الرابع والعشرين للبطولة، من مستواه المعتاد مجددا، بعد عودته للملاعب عقب تعافيه من الجراحة التي أجراها في الركبة عام 2017، ليطيح بتيستيباس، 20 عاما، المصنف السادس للبطولة، الذي يعد من ألمع النجوم الصاعدين حاليا. وستأخذ المباراة الطابع الثأري، حيث يسعى فيدرر رد اعتباره من خسارته في الدور ذاته بنسخة المسابقة عام 2015 أمام فافرينكا، الذي شق طريقه نحو التتويج بلقب البطولة آنذاك. ومنذ تلك الخسارة، لم يلعب فيدرر في رولان جاروس حتى عاد للظهور من جديد هذا العام.

وواصل النجم الإسباني رافاييل نادال مسيرته في البطولة، بعدما تأهل لدور الثمانية للمرة الثالثة عشر في تاريخه بالمسابقة عقب فوزه على الأرجنتيني خوان إغناسيو لونديرو.

وفاز نادال، الملقب بـ(ملك الملاعب الترابية) على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 6 / 2 و6 / 3 و6 / 3، محققا انتصاره رقم 90 في رولان غاروس.

واحتاج نادال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 11 لقبا، إلى ساعتين و13 دقيقة فقط، للتغلب على لونديرو، المصنف رقم 78 عالميا، في أجواء حارة ورطبة بملعب (فيليب شاترييه).

وأصبح نادال، الذي لم يخسر طوال مسيرته بالبطولة سوى مرتين فقط في عامي 2009 و2015، اللأعب الأكثر تأهلا لدور الثمانية بفارق مرة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، الذي بإمكانه معادلة رقم اللاعب الإسباني، حال فوزه على الألماني يان لينارد شتروف يوم الاثنين.

ويلتقي نادال في دور الثمانية مع الفائز من مباراة الياباني كي نيشيكوري، المصنف السابع للبطولة، والفرنسي بينوا بيير.