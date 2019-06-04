فيدرر يضرب موعداً مع نادال في قبل نهائي "رولان غاروس"

صعد النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر إلى الدور قبل النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، بعدما تغلب على مواطنه ستانيسلاس فافرينكا 7 - 6 (7 - 4) و4 - 6 و7 - 6 (7 - 5) و6 - 4 يوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الثمانية.

ويلتقي فيدرر في المربع الذهبي، النجم الإسباني رافاييل نادال، الفائز بلقب رولان غاروس 11 مرة، والذي تأهل بالفوز على الياباني كي نيشيكوري 6 - 1 و6 - 1 و6 - 3.

واحتاج فيدرر "37 عاما" ، الحائز على 20 لقبا في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى والذي لم يشارك في رولان غاروس منذ هزيمته في دور الثمانية لنسخة عام 2015 أمام فافرينكا الذي توج باللقب حينها، إلى ثلاث ساعات و35 دقيقة لحسم المباراة.

ويتأهب فيدرر لمباراة المربع الذهبي يوم الجمعة المقبل أمام نادال الذي لم يسبق له الهزيمة أمام فيدرر في رولان غاروس، وكانت آخر مباراة جمعت بينهما في البطولة في نهائي نسخة عام 2011.

كذلك يتفوق نادال على فيدرر 23 - 15 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المواجهات التي جمعت بينهما.

واحتاج نادال، المصنف الثاني للبطولة، إلى ساعة واحدة و51 دقيقة للتغلب على منافسه الياباني المصنف السابع للبطولة.

وعزز نادال سجله الرائع في رولان غاروس، حيث رفع عدد انتصاراته في البطولة إلى 91 مقابل هزيمتين فقط، ويتطلع إلى تعزيز رقمه القياسي بإحراز لقبها للمرة الثانية عشر.

وتوقف اللعب خلال منافسات دور الثمانية اليوم لمدة نحو ساعة بسبب الطقس السيئ.

وتسبب الطقس في توقف مباراة نادال أمام نيشيكوري، عندما كان نادال متقدما 6 - 1 و6 - 1 و4 - 1.

كذلك توقفت مباراة فيدرر وفافرينكا عندما كان فيدرر متقدما 7 - 6 (7 - 4) و4 - 6 و7 - 6 (7 - 5) و3 - 3.