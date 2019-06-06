الجمعة.. جدة تستضيف حدث سوبر شوداون

تستضيف الهيئة العامة للرياضة عرضا مثاليا جديدا لنجوم WWE في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية يوم الجمعة، 7 يونيو، في حدث سوبر شوداون.

وسيشهد العرض أهم النزالات بين أندرتيكر و غولدبيرغ، ونزالا آخر بين تريبل إتش وراندي أورتن، سيلتقي رومان رينز وسيث رولنز وآي جاي ستايلز وبرول كليزنر وغيرهم في الحلبة بنزالات عنوانها "الشراسة"، وستشتهد الحلبة نزالا يضم 50 نجما من نجوم WWE في باتل رويال.

وسبق أن استضافت السعودية عروضا سابقة لـWWE، وحضرها أكثر من 80 ألف متفرج في عرض رويال رامبل في جدة، أبريل 2018، وكراون جول في الرياض، نوفمبر 2018.