أخضر السلة يواجه قطر وسوريا وإيران في تصفيات كأس آسيا 2021

أوقعت قرعة كأس آسيا 2021 لكرة السلة المنتخب السعودي ضمن المجموعة الخامسة في التصفيات، والتي شملت منتخبات إيران وقطر وسوريا.

وأجريت القرعة يوم السبت في مدينة بنغالور الهندية، إذ سيشارك في التصفيات 24 منتخباً، ويتأهل منهم 16.

وتلعب منتخبات الفلبين والهند وتايلاند وكوريا الجنوبية في المجموعة الأولى، وتايبيه واليابان وماليزيا والصين في المجموعة الثانية، وأستراليا وهونغ كونغ ونيوزيلندا وغوام في المجموعة الثالثة، والبحرين ولبنان وإندونيسيا والعراق في المجموعة الرابعة، والأردن وفلسطين وكازاخستان وسريلانكا في المجموعة السادسة.