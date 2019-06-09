نادال يتوج بـ"رولان غاروس" للمرة 12 في مسيرته

أصبح نجم التنس الإسباني المخضرم رافاييل نادال أول لاعب يتوج بإحدى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) 12 مرة، وذلك عندما توج بمنافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) يوم الأحد.



وتغلب نادال، الملقب بـ(ملك الملاعب الترابية) على منافسه النمساوي دومينيك ثيم بنتيجة 6 - 3 و5 - 7 و6 - 1 و6 - 1 في المباراة النهائية للمسابقة التي استغرقت ثلاث ساعات ودقيقة واحدة.



وتفوق نادال -32 عاما- على اللاعبة الأسترالية المعتزلة مارغريت سميث كورت، التي فازت بلقب بطولة أستراليا المفتوحة 11 مرة، معززا رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تتويجا بلقب رولان غاروس.



كما عزز نادال رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تحقيقا للانتصارات في البطولة، بعدما حقق فوزه الثالث والتسعين في مقابل خسارتين، علما أنه توج بلقبه الثاني والثمانين في مسيرته الرياضية، من بينها 18 لقبا في غراند سلام، ليصبح على بعد لقبين فقط من صاحب الرقم القياسي النجم السويسري المحنك روجيه فيدرر، الذي يمتلك 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.



في المقابل، أخفق ثيم (25 عاما) في الفوز باللقب مجددا بعدما خسر النهائي الثاني على التوالي أمام نادال، الذي ثأر من خسارته أمام اللاعب النمساوي قبل أربعة أسابيع في بطولة برشلونة للمرة الرابعة في تاريخ مواجهاتهما المباشرة.