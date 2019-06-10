ديوكوفيتش يحافظ على صدارة التصنيف.. ونادال ثانياً

حافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة يوم الاثنين، كما ظل الإسباني رافاييل نادال، المتوج يوم الأحد بلقب فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، في المركز الثاني.

ولم تشهد المراكز الثمانية الأولى تغييرات ، وقد ظل النمساوي دومينيك ثيم الذي خسر أمام نادال في نهائي رولان غاروس، في المركز الرابع خلف النجم السويسري روجيه فيدرر، وكان ديوكوفيتش وفيدرر قد ودعا منافسات فرنسا المفتوحة من الدور قبل النهائي.

وصعد الروسي كارين خاشانوف والإيطالي فابيو فونيني إلى المراكز العشرة الأولى، حيث احتلا المركزين التاسع والعاشر، على الترتيب، وذلك على حساب الأميركي جون إيسنر والأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة يوم الاثنين الموافق العاشر من يونيو 2019 كما يلي : الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 12715 نقطة، الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 7945 نقطة، السويسري روجيه فيدرر في المركز الثالث برصيد 6670 نقطة ، النمساوي دومينيك ثيم في المركز الرابع برصيد 4685 نقطة، الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الخامس برصيد 4360 نقطة، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز السادس برصيد 4215 نقطة، الياباني كي نيشيكوري في المركز السابع برصيد 4040 نقطة، الجنوب أفريقي كيفين أندرسون في المركز الثامن برصيد 3565 نقطة، الروسي كارين خاشانوف في المركز التاسع برصيد 2980 نقطة، الإيطالي فابيو فونيني في المركز العاشر برصيد 2785 نقطة.