نجاح عملية دورانت في وتر "أخيل"

أعلن نجم غولدن ستيت ووريرز كيفن دورانت يوم الأربعاء أنه خضع لعملية جراحية ناجحة إثر إصابته بتمزق في وتر أخيل الأيمن أمام تورونتو رابتورز يومEdit Article الاثنين في المباراة الخامسة لسلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكتب دورانت (30 عاما) عبر صفحته على موقع إنستغرام "تعرضت لتمزق في وتر أخيل، وأجريت العملية الجراحية اليوم وكانت ناجحة، طريق العودة تبدأ الآن! كان إلى جانبي عائلتي وأحبائي ونقدر حقيقة كل رسائل المودة والدعم المرسلة من الناس، سيكون الطريق طويلا، لكنني جاهز لهذا، أنا لاعب كرة سلة".

وكان ووريرز أبقى على آماله بأن يصبح ثاني فريق فقط في التاريخ يتوج باللقب بعد تخلفه 1 - 3 في النهائي بفوزه على مضيفه رابتورز في المباراة الخامسة بنتيجة 106 - 105، ليقلص الفارق إلى 2 - 3، لكنه خسر مجددا بعد 12 دقيقة فقط جهود نجمه دورانت العائد يوم الاثنين إلى الملاعب بعد غياب دام قرابة شهر، وتحديدا منذ تعرضه لإصابة في ربلة الساق في المباراة الخامسة لنصف نهائي المنطقة الغربية ضد هيوستن روكتس.

وأردف دورانت قائلا "كما قلت يوم الاثنين، أتألم بشدة، ولكني بخير"، قبل أن يضيف في إشارة الى مشاركته بالمباراة الخامسة "كرة السلة هي حبي الكبير وأردت أن أكون هناك في تلك الليلة لأن هذا ما أجيد القيام به. أردت أن أساعد رفاقي سعيا للفوز باللقب للموسم الثالث".

وتوج دورانت أفضل لاعب في نهائي 2017 و2018 وهو أفضل مسجل لفريقه في بلاي أوف هذا الموسم بمعدل 34.2 نقطة. وتابع دورانت "هكذا هي الطريقة التي تسير فيها الأمور في هذه اللعبة، وأنا فخور لأني منحتها كل ما أستطيع جسدياً، وأنا فخور لأن رفاقي فازوا (بالمباراة)، أعلم أن رفاقي بإمكانهم الفوز بالمباراة السادسة، وسأحتفل معهم عندما يفعلون ذلك".