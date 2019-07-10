نوفاك ديوكوفيتش يبلغ نصف نهائي "ويمبلدون"

واصل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش حملة الدفاع عن لقب بطولة إنجلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون)، ثالث بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى لهذا الموسم، بعدما تأهل للدور قبل النهائي للمسابقة يوم الأربعاء.

وصعد ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، للمربع الذهبي في البطولة للمرة التاسعة في مسيرته الرياضية، بعدما تغلب على البلجيكي ديفيد جوفين بنتيجة 6 / 4 و6 / صفر و6 / 2، محققا انتصاره رقم 70 طوال مشواره في البطولة المقامة على الملاعب العشبية.

وضرب ديوكوفيتش موعدا في الدور قبل النهائي، الذي سيقام يوم الجمعة، مع الفائز من مباراة الأرجنتيني غاوديو بيلا والإسباني روبيرتو باوتيستا آجوت، التي ستجرى في وقت لاحق ضمن فعاليات دور الثمانية.