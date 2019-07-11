سيرينا تسحق منافستها وتتأهل إلى نهائي ويمبلدون

شقت سيرينا وليامز طريقها لنهائي ويمبلدون للتنس للمرة 11 في مسيرتها بعدما سحقت التشيكية غير المصنفة باربورا ستريتسوفا بنتيجة 6-1 و6-2 على الملعب الرئيسي يوم الخميس.

وسيطرت اللاعبة الأميركية المخضرمة على المواجهة من خلال ضربات إرسالها الهائلة وضرباتها الأمامية القوية لتضرب موعدا في النهائي يوم السبت مع الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا سابقا.

وستصبح وليامز (37 عاما) أكبر لاعبة سنا تلعب في نهائي بطولة من الأربع الكبرى في عصر الاحتراف وستعادل حال فوزها الرقم القياسي المسجل باسم مارغريت كورت التي حصدت 24 لقبا في الفردي في البطولات الكبرى.



وكانت ستريتسوفا (33 عاما) قد أصبحت أكبر لاعبة سنا تبلغ لأول مرة في مسيرتها الدور قبل النهائي لبطولة من الأربع الكبرى عندما قدمت أداء ذكيا فاق قوة البريطانية جوهانا كونتا في دور الثمانية، لكنها بدت بلا حول أو قوة أمام سيرينا بطلة ويمبلدون سبع مرات.