هاليب أول رومانية تتأهل إلى نهائي ويمبلدون

قدمت سيمونا هاليب أداء رائعا لتصبح أول لاعبة رومانية تتأهل لنهائي فردي السيدات في ويمبلدون للتنس بعد أن فازت يوم الخميس على الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة الثامنة بنتيجة 6-1 و6-3.

وشقت هاليب طريقها للدور قبل النهائي بسهولة، وكان من المتوقع أن تواجه اختبارا صعبا يوم الخميس في مواجهة سفيتولينا، لأنها سبق أن خسرت أربع مرات من إجمالي سبعة لقاءات أمام اللاعبة الأوكرانية.

واستغرق أول شوطين 20 دقيقة قاتلت فيهما كل لاعبة على كل نقطة فيما بدا أنها ستكون مواجهة كلاسيكية بينهما، لكن سرعان ما خسرت سفيتولينا إرسالها وفشلت في الحفاظ ولو على شوط واحد من أشواط إرسالها في المجموعة الأولى. وانتهت المباراة بعد 73 دقيقة فقط حين سددت اللاعبة الأوكرانية ضربة خلفية في الشبكة.

وتأهلت هاليب لمواجهة الفائزة من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين الأميركية سيرينا وليامز بطلة ويمبلدون سبع مرات والتشيكية باربورا ستريتسوفا.