ديوكوفيتش يبلغ نهائي بطولة ويمبلدون

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في كرة المضرب للمرة السادسة في مسيرته بفوزه على الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت 6-2 و4-6 و6-3 و6-2 يوم الجمعة في نصف النهائي.

ويلتقي ديوكوفيتش الساعي إلى لقبه الخامس في ويمبلدون في النهائي الـ25 في البطولات الأربع الكبرى، في المباراة النهائية مع السويسري روجيه فيدرر الثاني أو الإسباني رافايل نادال الثالث اللذين يلتقيان لاحقا.

وضرب ديوكوفيتش الذي يطمح إلى لقبه الـ16 الكبير الأحد، بقوة في المجموعة الأولى وكسبها بسهولة 6-2 في 36 دقيقة بعدما كسر إرسال الإسباني في الشوطين الثاني والثامن.

لكن باوتيستا الذي كان يخوض نصف نهائي إحدى بطولات الغراند سلام للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية رد التحية للصربي في الثانية وحسمها في صالحه 6-4 في 47 دقيقة بعدما كسر إرسال ديوكوفيتش في الشوط الثالث.

وواصل باوتيستا صموده أمام ديوكوفيتش في المجموعة الثالثة قبل أن ينجح الصربي في كسر إرساله في الشوط السادس ليتقدم 4-2 ويحسمها 6-3 في 43 دقيقة.

ونجح ديوكوفيتش في كسر إرسال الإسباني في الشوط الثالث من المجموعة الرابعة وتقدم 2-1 قبل أن يفعلها للمرة الثانية في الشوط والخامس ليتقدم 4-1 قبل أن ينهيها في صالحه 6-2 في 43 دقيقة.