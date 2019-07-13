سعود منيع يفوز بذهبية الجودو في كأس آسيا للناشئين

حقق السعودي سعود منيع الميدالية الذهبية للجودو في كأس آسيا للناشئين، التي أقيمت في هونغ كونغ يوم السبت بعد تغلبه على منافسه الكوري.

وتعد هذه الميدالية هي الذهبية الأولى في تاريخ لعبة الجودو على مستوى البطولات الآسيوية، كما حقق سبتي الرويلي ويزيد العنزي ميداليتين برونزيتين في وزني -66 و -60 لنفس البطولة.



من جانبه قدم خالد العريني رئيس الاتحاد السعودي للجودو تهنئته للوطن بهذه البطولة وقال : أبارك للسعودية والبطل سعود منيع ولكل زملائي في الاتحاد من إداريين ومدربين هذا الإنجاز الذي جاء بتظافر الجهود نحو تقديم المزيد من الأبطال لهذه اللعبة.



