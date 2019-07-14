هاميلتون يحقق بطولة العالم للمرة السادسة

فاز لويس هاميلتون حامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بسباق بلاده بريطانيا يوم الأحد للمرة السادسة، وهو رقم قياسي ليمدد صدارته أمام زميله في مرسيدس فالتيري بوتاس إلى 39 نقطة.

وجاء بوتاس في المركز الثاني، بعدما انطلق من المقدمة بجانب هاميلتون واحتل شارل لوكلير سائق فيراري المركز الثالث بعد اصطدام زميله سيباستيان فيتل مع ماكس فرستابن سائق رد بول.

وهذا هو الفوز السابع لهاميلتون في عشرة سباقات هذا الموسم ورقم 80 في مسيرته وحصل على نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة.

واستفاد بطل العالم خمس مرات من نزول سيارة الأمان إلى الحلبة، بعد خضوع بوتاس لوقفة الصيانة، وعاد إلى مركز الصيانة لاستخدام إطارات جديدة ثم حافظ على الصدارة حتى النهاية.