تدشين شعار وهوية بطولة أندية العالم لكرة اليد

دشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة شعار وهوية بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب" والتي ستستضيفها السعودية في الدمام خلال الفترة من 27-31 أغسطس القادم في نسخة تعتبر هي الأولى من نوعها التي يشارك فيها 10 أندية منذ انطلاقتهـا في العام 1997.



واحتضنت مدينة الملك عبدالله الرياضية حفل التدشين بحضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وبدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيا بجانب محمد المنيع رئيس الاتحادين العربي والسعودي لكرة اليد، وتم الكشف عن الشعار الذي احتوى على اللونين "الأخضر والأزرق" اللذين يرمزان للسعودية والنخيل في المنطقة الشرقية مقر إقامة البطولة ولون البحر الذي يرمز لمنطقة الخليج العربي فيما مثل "النمر العربي" شخصية البطولة.







وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: شهدت السعودية في الآونة الأخيرة حراكا ونشاطاً رياضياً شبابياً كبيراً على كافة المستويات، حتى أصبحت محط أنظار العالم أجمع بعد استضافة العديد من الأحداث والمناسبات الرياضية العالمية. ونحظى اليوم بفرصة أخرى مختلفة باستضافة حدث عالمي كبير كبطولة العالم لكرة اليد وبمشاركة عدد من الفرق العربية والخليجية والعالمية، ونتطلع لأن يظهر هذا التجمع بالشكل المأمول والذي يتناسب مع قيمة وأهمية هذه البطولة الكبيرة.



وتضم البطولة أندية الوحدة ومضر من السعودية، وبرشلونة الإسباني، وكيل الألماني، وفاردار من مقدونيا، والزمالك المصري، وتاوباتي البرازيلي، والدحيل القطري، ونيويورك الأميركي بالإضافة إلى فريق جامعة سيدني من أستراليا.