هيرن: نزال جوشوا ورويز في السعودية سيغير الملاكمة إلى الأبد

دافع إيدي هيرن، مروّج مباريات أنطوني جوشوا عن قراره بإقامة نزال الإعادة بين الملاكم البريطاني في الوزن الثقيل ضد المكسيكي-الأميركي آندي رويز بطل العالم في السعودية وقال إنها ربما تغير الملاكمة للأبد.



وخسر جوشوا ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية في نزال ضد رويز في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك في أول يونيو/حزيران على أن ينص العقد على حقه في نزال إعادة سيقام في السابع من ديسمبر المقبل بالدرعية.



وقال هيرن في تصريحات صحافية: يجب أن نعرف أن هناك منطقة أخرى من العالم خارج كارديف وماديسون سكوير جغردن، ولدينا رغبة في نمو الملاكمة في مناطق جديدة، وهذا الحدث ربما يغير الملاكمة للأبد. لو تستثمر السعودية في مثل هذه المباريات ومع التعداد السكاني فيها فهناك إمكانية لنمو الرياضة وربما نشاهد تغيرا كبيرا في الرياضة.

وزاد: لقد أذهلنا الجانب اللوجستي في السعودية، هناك ملعب جديد مكشوف لهذا النزال مع مساحة تتسع لـ 12 ألف شخص، وهناك الكثير من الأحداث الرياضية التي أقيمت في السعودية مثل الفورمولا وان، الفورمولا أي، جولة الغولف الأوروبية، كأس السوبر الإيطالية، والسوبر العالمي للملاكمة، لقد استمتع الجميع بالتجربة.. من تجربة الجمهور إلى التجربة اللوجستية، وهذا مهم للغاية بالنسبة لنا.

وأضاف: أؤكد أنها ستكون تجربة مدهشة، هناك أحداث ومهرجانات موسيقية حول الحدث، هذه مناسبة ضخمة، وهي لحظة مميزة للملاكمة، ومع ردود الفعل التي شاهدناها أضمن لكم أن العالم بأسره سيراقب هذا النزال بفضول في 7 ديسمبر، أنا على يقين بأن السعودية ستبذل كل ما في وسعها لجعل هذا الحدث يخطف الأنفاس.

ونفى هيرن التقارير التي تفيد بأن رويز لم يوافق على الملاكمة، وقال: غير صحيحة. لقد وقعوا بنسبة 100% على خوض النزال.